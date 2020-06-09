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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عوض تاج الدين: طرح تطعيم لكورونا سبتمبر المقبل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:32 ص
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
سناء إسماعيل
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، عن أن هناك احتمالًا كبيرًا لوجود لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، خلال شهر سبتمبر المقبل، مشددًا على أن ذلك التطعيم سيحد تمامًا من انتشار الفيروس.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية،"فى سبتمبر سيكون هناك تطعيم جاهز للتناول البشرى، ونسعى لترتيب حصة لمصر، لما ينزل في العالم هيكون عندنا".

وتابع: "المعلومات التي لدي بعد اتصالات ومناقشات، شركة متعددة الجنسيات متواجدة فى إنجلترا أعلنت أنها فى مراحل نهائية للتجارب، وعلى وشك أن تطرح التطعيم فى سبتمبر".

ومن حيث تسعيرة المستشفيات الخاصة، قال مستشار رئيس الجمهورية إنه تواصل مع بعض تلك المستشفيات وتحدث معهم فى كافة التفاصيل المتعلقة بعلاج مرضى فيروس كورونا.

وأضاف: "مصر تمر بظروف صعبة والربح ليس شرطًا الآن، وهناك مستشفيات تبذل كل ما لديها ولا تبالغ فى الأسعار وأخرى تبالغ فى الأسعار".

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