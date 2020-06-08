غلق 4 محاجر متعدية على كردون مدينة الفيوم الجديدة

كشف المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أن لجنة مشكلة من الجهاز قامت بغلق جميع المحاجر الموجودة داخل حدود المدينة، وعددهم 4 محاجر، وإزالة ما عليها وضمها للجهاز.وأضاف "صميدة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللحنة كانت مشكلة برئاسته، وعضوية العميد أحمد زغلول، مدير إدارة الأمن وقوة من شرطة التعمير.وأشار إلى أنه اللجة شُكلت بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتطبيق القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.