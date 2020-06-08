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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غلق 4 محاجر متعدية على كردون مدينة الفيوم الجديدة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:48 م
غلق محاجر
غلق محاجر
علا العلاف
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كشف المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أن لجنة مشكلة من الجهاز قامت بغلق جميع المحاجر الموجودة داخل حدود المدينة، وعددهم 4 محاجر، وإزالة ما عليها وضمها للجهاز.

وأضاف "صميدة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللحنة كانت مشكلة برئاسته، وعضوية العميد أحمد زغلول، مدير إدارة الأمن وقوة من شرطة التعمير.

وأشار إلى أنه اللجة شُكلت بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتطبيق القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.
محاجر
محاجر
محاجر
محاجر
محاجر
محاجر
محاجر
محاجر

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