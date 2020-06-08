رئيس مركز المنصورة يكشف تفاصيل هروب «عريس اللودر»

قالت سوسن يوسف، رئيس مركز ومدينة المنصورة إن حفل الزفاف الذي تم على أحد اللوادر بالمدينة تم فضّه على الفور، وإلقاء القبض على صاحب اللودر وابنه الذي تجمعهم علاقة قرابة بالعريس، وعندما وصلت الشرطة لاذ الجميع بالفرار.أضافت سوسن، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، ويذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجهزة التنفيذية تبذل جهودًا كبيرة فى فض هذه الأفراح وتلاحق المخالفين بشكل متواصل، مشيرة إلى أن فلسفة صاحب اللودر في حمل العريس والعروسة هو سرعة الهروب بهما عندما تأتي الشرطة:"تفكيره هداه لكده.. لكن لما جت الشرطة نزلهم وهربوا.. والواقعة كانت مفاجئة لنا لأنها المرة التى نرى فيها ذلك".