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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شركة «أسترازينيكا» ترد على تصنيع لقاح كورونا فى مصر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:44 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه أرسل بريدًا إلكترونيًا لشركة "أسترازينيكا" المسئولة عن إنتاج لقاح أوكسفورد، المضاد لفيروس كورونا، يسألهم عن موقف الشركة من إتاحة إنتاج اللقاح في مصر، خاصة أن الشركة لها فرع بالبلاد.

وأوضح "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن الرد جاء بأن الشركة متعاونة مع مصر، لكن المسئول عن بيع جرعات المصل للعالم النامي هي الهند، والتي تملك أكبر معامل لإنتاج المصل واللقاح.

ولفت "أديب" إلى أنه ربما تقوم مصر بالتواصل مع الشركة للتوصل لاتفاق للحصول على الجرعات، لكن حتى الآن، الشركة أعطت للهند حق توزيع اللقاح في الشرق الأوسط.

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