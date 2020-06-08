حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بمدينة السادات (صور)

قاد جهاز مدينة السادات، برئاسة المهندس علاء منيع، اليوم الإثنين، حملة مكبرة من الإدارات المعنية لإزالة المخالفات ورفع الاشغالات ومنع الباعة الجائلين بالميادين والشوارع الرئيسية.كما تم رفع الإشغالات الموجودة على الأرصفة والمسطحات الخضراء والتى تؤدى إلى وجود مخلفات تؤذى المارة والسكان.وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات المتمثلة فى عربات بيع الفاكهة المتجولة بكافة المناطق السكنية، واستغلال الوحدات السكنية بأنشطة غير مخصصة مثل بيع الخضار والفاكهة والبقالة، بمناطق الإسكان الاجتماعى ومنطقة ابنى بيتك، وتم تحرير محاضر للمخالفين.وأكد على استمرار الحملات التى تأتي ضمن حرص جهاز مدينة السادات على القضاء على مظاهر العشوائية بالمدينة، واستكمالا للجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على البعد الاجتماعي وحماية المواطنين.