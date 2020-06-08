سمير فرج: الجيش المصري الوحيد الذي يمتلك الخبرة القتالية

قال اللواء سمير فرج، المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية، إن مصر وإسرائيل خاضتا مؤخرًا حربًا حديثة استخدمت فيها مصر كافة أنواع التكنولوجيا.أضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية كمع برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية extra news، مساء الإثنين، أن كل الدول تطلب من مصر التدريب المشترك:" إحنا الوحيدين اللي نمتلك الخبرة القتالية الحقيقية، إحنا الوحيدين اللي حاربنا حرب حقيقية وبين قواتين كبار استخدموا فيها كل التكنولوجيا".وتابع "مصر لما بتشتري سلاح، كل الدول بتشتري زيها، مصر لما اشترت الرافال بعدها بشهر الهند وهي رابع قوة عسكرية في العالم، اشترت طائرة المقاتلات الفرنسية".وأكد المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية أن القوة البحرية المصرية أصبحت اليوم، السادسة عالميًا والأولى عربيًا وأفريقيًا، لافتًا إلى أنه في 2014 عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم كانت مصر في الترتيب الـ13، وكان يسبقنا اسرائيل وتركيا، لكن اليوم وبعد مرور 6 سنوات أصبح الجيش المصري يحتل المركز التاسع عالميًا يلينا تركيا في المركز الـ11، وإسرائيل في المركز الـ15، وهو ما يؤكد الجهد العظيم الذي تم بذله على القوات المسلحة حتى تصل إلى هذا المستوى.