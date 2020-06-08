«كمامتك أمانك».. مبادرة للتوعية بخطورة كورونا بمنيا القمح

دشن مجموعة من أهالي منيا القمح، التابعة لمحافظة الشرقية، مبادرة جديدة تحت عنوان "كمامتك أمانك" لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال توزيع كمامات مجانًا عليهم وتوعية الأطفال.وقال طارق صالح صاحب المبادرة، إنه قام بتوزيع عدد كبير من الكمامات على الأطفال لأنهم لا يدركون مدى خطورة هذا الفيروس ولا يفكرون إلا باللعب في الشوارع وأيضا أصحاب المحال، ومستقلي المواصلات وسائقي «التكاتك» وعدد كبير من الأهالي قائلا:"لازم نحافظ على بعض لحد ما تنتهي الأزمة دي علي خير".فيما أوضح عاطف العيسوي أحد القائمين على المبادرة، أنهم مستمرون خلال الأيام المقبلة في حملات التوعية لحين انتهاء أزمة كورونا وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس مناشدين جميع رجال الأعمال المشاركة في هذا العمل التطوعي للحفاظ على سلامة المواطنين.