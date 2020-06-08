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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

"أهل مصر" يرصد معدلات إنتاج الأدوية وحركة السياحة بعد "تصريح السلامة" ويكشف تاريخ آلة الهارب

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:21 م
أهل مصر
أهل مصر
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يناقش الإعلامى سمير عمر، فى حلقة غدا الثلاثاء من برنامج "أهل مصر" على قناة سكاى نيوز عربية، جهود شركات ومصانع الأدوية فى تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، بزيادة القدرة الإنتاجية خاصة أدوية المناعة، وزيادة ضخها بالصيدليات لتلبية احتياجات المواطنين، فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وكيف تتمكن مصانع الأدوية من استيراد مستلزمات الإنتاج من المواد الخام فى ظل توقف حركة الطيران، وأبرز العقبات والتحديات التى تواجه شركات الأدوية، ويلقى الضوء على الأدوية التى يتكون منها "بروتوكول العلاج" لفيروس كورونا، من خلال جولة داخل أحد مصانع الأدوية الكبرى فى مصر.
وفى الفقرة الثانية يناقش سمير عمر، تبعات قرار وزارة السياحة والآثار بالسماح لبعض الفنادق التى تجتاز شروط السلامة، باستقبال النزلاء بنسبة 25% من طاقتها، تزداد إلى 50% عند اجتياز شروط أخرى، من خلال جولة داخل واحد من أكبر سلاسل الفنادق العالمية فى القاهرة، ويستعرض إجراءات الحصول على شهادة السلامة المهنية وتصريح استئناف النشاط، والإجراءات الاحترازية المطبقة لحماية الموظفين والنزلاء.
وفى الفقرة الثالثة يكشف البرنامج تاريخ آلة الهارب الموسيقية، وكيف أنها آلة فرعونية توجد لها نقوش على جدران المعابد وقطع حية فى بعض المتاحف، ورغم ذلك تحولت مصر من دولة صاحبة الآلة إلى مستوردة لها، من خلال حوار مع عازفة الهارب الشهيرة ياسمين الحربى، والتى تكشف الكثير من أسرار الآلة، ولماذا لا يوجد عازف لها بين الرجال.
البرنامج يذاع الثلاثاء من كل أسبوع الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد الساعة 01:30 بعد منتصف الليل، والساعة 01:30 ظهر الأربعاء على تردد 11977 رأسى.

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