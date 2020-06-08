أحمد بدير: السيسي رفع قامات المصريين في المحافل الدولية

أعلن الفنان أحمد بدير دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطواته تجاه الوطن والمواطنين، مؤكدًا أهمية وسرعة الخطوات التي اتخذها في كل الاتجاهات وبطريقة سريعة وحققت أهدافها في وقت وجيز.أضاف بدير، لـ«الدستور»، أن من أهم الخطوات التي قدمها الرئيس للبلاد التخلص من الإخوان الإرهابية واستتباب الأمن والأمان ومحاربة الإرهاب بكل قوة، إضافة إلى قناة السويس الجديدة والانتهاء من العديد من مشاريع الإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات ورفع قامة مصر عالميًا فى المحافل الدولية.وشدد أحمد بدير على دور الرئيس خلال السنوات الستة التي تولى فيها مقاليد الحكم بأنه صاحب دور كبير في العودة بكل قوة للحضن العربى والأفريقى، إضافة إلى أنه نجح في ملف الإصلاح الاقتصادى ومشروع الضبعة النووي والمليون ونص فدان، مثمنًا نجاح مصر في عهده في إدارة ملف علاج فيرس C إضافة إلى مشروعات الطرق والأنفاق.