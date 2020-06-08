وزيري يكشف تفاصيل إعفاء الكافيتريات والبازارات من الإيجار

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار من دفع القيمة الإيجارية.وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" على شاشة "ON"، إنه تم تخفيض إيجارات مارس بنسبة 50%، والإعفاء الكامل عن شهر أبريل ومايو، مع استمرار الإعفاء ليونيو ويوليو وأغسطس بنسبة 100% من دفع الإيجارات.وعن إجراءات العمل في المتحف المصري الكبير، قال وزيري، إن الأعمال مستمرة بكفاءة وقوة، لكن بنسبة 50%، وليس 100% بسبب أزمة كورونا.