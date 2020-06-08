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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 12 محضر مخالفة حظر وغلق وتشميع 2 محل فى طنطا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:08 م
الحظر فى طنطا
الحظر فى طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عن تحرير 12 محضر وسحب رخصة القيادة لعدد 12 سيارة ملاكي وتاكسي لمخالفتهم لقرار الحظر، كما تم غلق وتشميع 2 محل فى مدينة طنطا، ومصادرة عربة أحد النباشين وتوقيع غرامة عليه وقدرها 1000 جنيه.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، مساء اليوم، بشوارع مدينة طنطا، لمتابعة التزام المواطنين بقرارات الحظر الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد عطا، والمقدم إبراهيم كامل، وعادل داوود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.

وتفقد الحالة العامة لنظافة شوارع لقمان الحكيم والرفاعي وصدقي بنطاق حي ثان طنطا، وشارع الغسكندرية وشارع الفاتح بنطاق حي أول طنطا، كما تابعا أعمال رصف شارع المعاهدة.

وأوضح أن رصف شارع المعاهدة هو بداية أعمال الخطة الإضافية للرصف والتي تشمل شارع المعاهدة والفاتح، على أن تستكمل باقي الشوارع تباعا بنهاية أكتوبر القادم.

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