سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

سعر الدولار اليوم في مصر 2020





سعر الدولار في البنوك الحكومية:

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر - البنك الأهلي المصري) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.25 جنيه، أما في بنك قناة السويس للشراء 16.14 وللبيع 1624، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه.

سعر الدولار في البنوك الخاصة: وبلغ سعر الدولار الأمريكي في (بنك مصر إيران للتنمية - بنك بركة) للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.25 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه.



بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في (البنك التجاري الدولي CIB - البنك الأهلي اليوناني) فقد سجل للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.



وبلغ الدولار الأمريكي اليوم في (بنك المشرق - بنك كريدي أجريكول - بنك الاستثمار العربي - بنك الكويت الوطني "مصر" - البنك العربي الأفريقي - بنك الإمارات دبي الوطني الدولي - بنك قطر الوطني - البنك الأهلي المتحد- البنك المصري الخليجي - بنك HSBC - البنك العربي الأفريقي - البنك الأهلي الكويتي "بيريوس") فسجل للشراء 16.15 اليوم وللبيع 16.25 جنيه. ويقدم موقع « الدستور » سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية 9 - 6 - 2020:سعر الدولار في البنوك الحكومية:سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر - البنك الأهلي المصري) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.25 جنيه، أما في بنك قناة السويس للشراء 16.14 وللبيع 1624، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه.وبلغ سعر الدولار الأمريكي في (بنك مصر إيران للتنمية - بنك بركة) للشراء 16.15 جنيه وللبيع 16.25 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 16.17 جنيه وللبيع 16.27 جنيه.بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في (البنك التجاري الدولي CIB - البنك الأهلي اليوناني) فقد سجل للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.وبلغ الدولار الأمريكي اليوم في (بنك المشرق - بنك كريدي أجريكول - بنك الاستثمار العربي - بنك الكويت الوطني "مصر" - البنك العربي الأفريقي - بنك الإمارات دبي الوطني الدولي - بنك قطر الوطني - البنك الأهلي المتحد- البنك المصري الخليجي - بنك HSBC - البنك العربي الأفريقي - البنك الأهلي الكويتي "بيريوس") فسجل للشراء 16.15 اليوم وللبيع 16.25 جنيه.

هبط سعر الدولار بالبنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 9-6-2020، بقيمة 3 قرش أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعره في البنك المركزي للشراء 16.12 جنيه وللبيع 16.26 جنيه.ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) أضر ببعض من أكبر موارد النقد الأجنبي لمصر في الشهور الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، والتحويلات من المصريين العاملين في الخارج.