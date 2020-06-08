ارتفاع عدد مصابي كورونا بالسويس لـ538 و28 وفاة

أعلنت مديرية الصحة والسكان في السويس، خلال بيان لها ظهور نتيجة تحاليل عدد من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وثبوت إيجابية إصابة 46 شخصا، بالإضافة إلى وفاة واحد، متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 538 مصابا، و28 متوفيا.وتستمر اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا في السويس في زياراتها اليومية، بمشاركة ممثل عن المحافظة ووكيل وزارة الصحة بالسويس وممثل عن جهاز الأمن الوطني، لمتابعة المستشفيات وتوفير مهمات الوقاية للطواقم الطبية والتمريض.فيما تواصل مديرية الصحة والسكان في السويس، توزيع علاج كورونا على المخالطين للحالات الإيجابية من فيروس كورونا، والتى يطبق عليها العزل المنزلي، طبقًا لتعليمات والبروتوكول الجديد لوزارة الصحة والسكان.وأكدت مديرية الصحة بالسويس، في وقت سابق، أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات، مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيرها.