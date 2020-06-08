محافظ بني سويف ينعى ممرضة توفيت بكورونا

نعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، ببالغ الحزن والأسى وفاة كوثر علي محمد الممرضة بالمستشفى التخصصى، التي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.وأعرب الدكتور غنيم عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي والتي استشهدت أثناء تأدية واجبها، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بنى سويف جميعهم نعمة الصبر والسلوان.وأكد محافظ بنى سويف على عظم ما يقوم به جيش مصر الأبيض من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير فى أداء واجبهم المهني والإنساني تجاه أبناء وطنهم الغالى مصر، داعيا أن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، وأن يرفع الوباء والبلاء.