مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8-6-2020 فى محافظات مصر
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:24 ص
يقدم "الدستور" لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9-6-2020، في عدد من محافظات مصر شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
ونعرض فيما يلي لقرائنا مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان كما يلي:
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة بإهتماماته بشكل مستمر.
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
ميعاد صلاة العصر 3:29
موعد صلاة المغرب 6:55
ميعاد صلاة العشاء 8:27
موعد صلاة الفجر 3:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:37
توقيت صلاة المغرب 7:02 م
موعد صلاة العشاء 8:37 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:02
توقيت صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 52: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:25 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:12
توقيت صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 8:06 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 3:10 م
توقيت صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 8:03
الدعاء في الركوع
قالت دار الإفتاء المصرية إن الدعاء في الركوع مستحبٌّ، وذلك لقوله تعالى "إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني".
وذكرت دار الإفتاء في رواية عن الرسول الكريم وكيف كان يدعو الله في صلاته، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» أخرجه البخاري في "صحيحه".
كما قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج": [وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»]
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة بإهتماماته بشكل مستمر.
مواعيد الصلاة فى القاهرةموعد صلاه الفجر 3:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
ميعاد صلاة العصر 3:29
موعد صلاة المغرب 6:55
ميعاد صلاة العشاء 8:27
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:37
توقيت صلاة المغرب 7:02 م
موعد صلاة العشاء 8:37 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:02
توقيت صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 52: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:25 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:12
توقيت صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 8:06 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 3:10 م
توقيت صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 8:03
الدعاء في الركوع
قالت دار الإفتاء المصرية إن الدعاء في الركوع مستحبٌّ، وذلك لقوله تعالى "إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني".
وذكرت دار الإفتاء في رواية عن الرسول الكريم وكيف كان يدعو الله في صلاته، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» أخرجه البخاري في "صحيحه".
كما قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج": [وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»]