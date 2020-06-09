مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8-6-2020 فى محافظات مصر









وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "

مواعيد الصلاة فى القاهرة موعد صلاه الفجر 3:08 ص



توقيت صلاة الظهر 11:54 ص



ميعاد صلاة العصر 3:29



موعد صلاة المغرب 6:55



ميعاد صلاة العشاء 8:27



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:08 ص



توقيت صلاة الظهر 11:58



موعد صلاة العصر 3:37



توقيت صلاة المغرب 7:02 م



موعد صلاة العشاء 8:37 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



موعد صلاة الفجر 3:02



توقيت صلاة الظهر 11:50 م



موعد صلاة العصر 3:27 م



ميعاد صلاة المغرب 52: 6 م



توقيت صلاة العشاء 8:25 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ



موعد صلاة الفجر 3:05 ص



توقيت صلاة الظهر 11:41



موعد صلاة العصر 3:12



توقيت صلاة المغرب 6:38 م



موعد صلاة العشاء 8:06 م



مواقيت الصلاة فى أسوان



موعد صلاة الفجر 3:21 ص



توقيت صلاة الظهر 11:48 ص



موعد صلاة العصر 3:10 م



توقيت صلاة المغرب 6:39 م



موعد صلاة العشاء 8:03





الدعاء في الركوع



قالت دار الإفتاء المصرية إن الدعاء في الركوع مستحبٌّ، وذلك لقوله تعالى "إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني".



وذكرت دار الإفتاء في رواية عن الرسول الكريم وكيف كان يدعو الله في صلاته، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» أخرجه البخاري في "صحيحه".



كما قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج": [وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»]

ونعرض فيما يلي لقرائنا مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان كما يلي:وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص " الدستور " على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة بإهتماماته بشكل مستمر.موعد صلاه الفجر 3:08 صتوقيت صلاة الظهر 11:54 صميعاد صلاة العصر 3:29موعد صلاة المغرب 6:55ميعاد صلاة العشاء 8:27موعد صلاة الفجر 3:08 صتوقيت صلاة الظهر 11:58موعد صلاة العصر 3:37توقيت صلاة المغرب 7:02 مموعد صلاة العشاء 8:37 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةموعد صلاة الفجر 3:02توقيت صلاة الظهر 11:50 مموعد صلاة العصر 3:27 مميعاد صلاة المغرب 52: 6 متوقيت صلاة العشاء 8:25 مموعد صلاة الفجر 3:05 صتوقيت صلاة الظهر 11:41موعد صلاة العصر 3:12توقيت صلاة المغرب 6:38 مموعد صلاة العشاء 8:06 مموعد صلاة الفجر 3:21 صتوقيت صلاة الظهر 11:48 صموعد صلاة العصر 3:10 متوقيت صلاة المغرب 6:39 مموعد صلاة العشاء 8:03الدعاء في الركوعقالت دار الإفتاء المصرية إن الدعاء في الركوع مستحبٌّ، وذلك لقوله تعالى "إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني".وذكرت دار الإفتاء في رواية عن الرسول الكريم وكيف كان يدعو الله في صلاته، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» أخرجه البخاري في "صحيحه".كما قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج": [وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»]

يقدم "الدستور" لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 9-6-2020، في عدد من محافظات مصر شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.