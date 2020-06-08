تحرير 59 مخالفة لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تحرير 59 محضرا لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز ومحلات بيع وتداول السلع بنطاق المحافظة.وأكد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز؛ للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.ومن جانبه؛ أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم المرور على عدد من المخابز والمحلات التموينية بنطاق المحافظة، وفي مجال المخابز تم تحرير 36 مخالفة شملت 21 نقصا في الوزن و9 لعدم مطابقة المواصفات، وواحد لكل من تجميع، وواحد عدم نظافة، وواحد عدم وجود قائمة، واثنان توقف عن الانتاج، وواحد عدم إعطاء بون، وفي مجال الأسواق تم تحرير 23 محضرا شملت 10 لعدم الإعلان، 2 لعدم وجود شهادة صحية، 2 ذبح خارج السلخانة، 4 غلق محل تمويني، 3 عدم إعلان، 2 عدم الاحتفاظ بفواتير، وتم ضبط 8 شيكارة دقيق.