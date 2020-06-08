أيمن قمر يكشف عن بديل أحمد حلمي في بطولة «X لارج»

كشف أيمن بهجت قمر، مؤلف فيلم (X لارج) الذي قام بكتابته 2001 باسم (تيمور إكس لارج) أن الفنان الراحل علاء ولي الدين كان هو بطل العمل بدلًا من الفنان أحمد حلمي.وقال أيمن بهجت، إنه بعد وفاة علاء ولي الدين بسنوات تحدث معه أحمد حلمي وأعرب عن رغبته في تقديم عمل عن مرضى السّمنة دون السخرية منهم، ليؤكد له أن لديه بالفعل سيناريو عرضه عليه، ليوافق سريعًا ويقرر تقديمه مع المخرج شريف عرفة.وأضاف أيمن، أن جميع صناع العمل كان لديهم هدف وهو مناقشة طبيعة حياتهم دون السخرية منهم وهو ما نجحنا فيه بالفعل، وهذا العمل مقرب جدًا لقلبي؛ لأن عائلتي وأنا شخصيًا في طفولتي كنت أعاني من السّمنة وأغلب مشاهد العمل عايشتها عن قرب مع أصدقائي وعائلتي، حتى أن اسم مجدي بطل العمل هو صديق مقرب مني وحدثت معه بالفعل نفس المشكلة مع حبيبته.