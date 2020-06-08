أسوان في 6 سنوات.. السيسي يعيد إحياء بوابة مصر الجنوبية

1- المدينة الشمسية ببنبان:

2- الشريط النهرى (الانتهاء منه في يونيو الجاري):

3- مشروع مستشفى إدفو العام:

4- مشروع مجمع كيما 2:

5- مشروع محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان:

6- محور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم:

7- محور دراو الجديد:

استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ6 سنوات من توليه حكم البلاد، تحقيق العديد من المشروعات القومية والكبري في المجالات المختلفة منها الصناعة، والطاقة، والزراعة، والطرق والكبارى، التى ساهمت بدورها في تحقيق نقلة نوعية استطاع الرئيس أن يصنعها بكافة المحافظات، ومع حلول ذكرى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمنصب رئاسة الجمهورية، ترصد '' الدستور" أبرز المشروعات الكبرى بمحافظة أسوان:وتعد من المشروعات القومية الواعدة استثماريًا، باستثمارات أجنبية وعربية ومحلية بإجمالى 2 مليار دولار مما ساهم فى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تم التشغيل الفعلى لـ 32 محطة شمسية حتى الآن كمرحلة أولى تنتج 1465 ميجا وات على الشبكة القومية الموحدة من إجمالى 40 محطة ستنتج 2050 ميجا وات بما يعادل إنتاج السد العالى، وليعد هذا المشروع أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم.يقع مشروع الشريط النهري على مساحة 1050 فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى للمشروع 181 فدان، حيث يشمل المشروع منطقة فيلات القرية الأولى، بمساحة 14 فدانا، وجارى العمل لتنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب، بمساحة إجمالية للفيلا 469م2، مكونة من دور (أرضي + 2 علوي+ حديقة أمامية وخلفية محاطة بسور)، بقيمة إجماليه قد تصل إلى 245 مليون جنيهًا.ويشمل المشروع منطقة فيلات القرية الثانية، بمساحة 19 فدان، ويتكون من 80 فيلا، جاري تنفيذ 63 فيلا كاملة التشطيب، بقيمة 245 مليون جنيهًا كمرحلة ثانية.ومن مكونات المشروع "ممشى سياحي" لخدمة القرية الأولى والثانية، بطول 1500م، بالإضافة إلى كباري المشاة التى يجرى تنفيذها لكى تساهم بدورها في الاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات.واستطاع المشروع أن يوفر بدوره العديد من فرص العمل للشباب، حيث يبلغ عدد العمالة المباشرة والغير مباشرة التي تعمل حوالي 750 عامل وصنايعي ومهندس، وتصل استثمارات المشروع إلى حوالي 950 مليون جنيهًا.يعد مشروع إنشاء مستشفى إدفو العام، من المشروعات التي من المقرر الانتهاء منها خلال العام الحالي بتكلفة تقديرية ٦٠٠ مليون جنيه، كما أنها ستخدم أكثر من نصف مليون نسمة، وهي عبارة عن 3 مبانى تضم 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضًا 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، علاوة على قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة، فضلًا عن المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.ويعد من المشروعات القومية الهامة بمحافظة أسوان، والتي وصلت تكلفته الاستثمارية إلى 12 مليار جنيه، وينتج حاليًا 1320 طن أمونيا يوميًا، 1730 طن من خام اليوريا يوميًا، حيث يصدر 45% من الإنتاج للأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية عبر الموانئ البحرية والبرية، بجانب 55% للأسواق المحلية مما ساهم في توفير أكثر من ألفين فرصة عمل حقيقة للشباب.وتبلغ تكلفة المشروع 1.050مليار جنيه، وطوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشمل عدد 9 كبارى من أهمها (كوبرى الطريق الزراعى الشرقي – كوبري النيل – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي) و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعـية والترع والمصارف، وتم تنفيذ من 90% من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع وجاري الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور.تصل تكلفته إلى 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من عدد (2) كبارى رئيسية (كوبرى على النيل- كوبرى الطريق الصحراوي الغربي) بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق).ويعد أحد المشروعات الجاري إنشاؤها فوق النيل، حيث إنه سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزي دراو ونصر النوبة والذى يبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بإجمالى تكلفة 1.4 مليار جنيه وبطول 17 كـم، ويتكون من عدد 7 كبارى من أهمها (كوبرى النيل - كوبرى الزراعى الغربى - كوبرى الصحراوى الغربى) و3 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف حيث يبلغ عرض الكوبري فوق نهر النيل (25) مترا ويبلغ عرض باقى قطاعات الكبارى (21) مترا.