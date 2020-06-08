«الصحة»: القطاع الخاص شريك أساسي في علاج كورونا

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها اجتمعت مع ممثلي مستشفيات القطاع الخاص، الذي يعد شريكًا أساسيًا في كل المبادرات الصحية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص رحّب بتقديمه خدمة العلاج من فيروس كورونا المستجد دون مبالغة.وأضافت الوزيرة، خلال حوارها مع قناة "إكسترا نيوز":"رد فعل القطاع الخاص كان إيجابيًا في علاج مصابي كورونا"، مشيرة إلى أن فئة قليلة من القطاع الخاص هي مَن بالغت في أسعار العلاج، والأرقام التي بالغوا فيها جعلت صوت الشكوى يتصاعد.وشددت وزيرة الصحة، على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية، والوزارة تساعده وتراقبه وتدرب أطقمه الطبية: "قررنا زيادة الحملات على مستشفيات القطاع الخاص للتأكد من عدم المغالاة، والقطاع الخاص رحب بعدم استغلال أزمة كورونا وتقديمه الخدمة دون مبالغة".وأوضحت الوزيرة أن "الهدف من زياراتها المستشفيات هو الاطمئنان على سير العمل، وتوجيه رسالة لمقدمي الخدمة بأن الوزارة معهم على أرض الواقع، فأنا فخورة بما يقدمونه"، متابعة: "الرئيس حريص على رعاية الأطباء والأطقم الطبية وتدريبهم على أعلى مستوى".