ارتفاع إصابات كورونا في مالي لـ1547

أعلنت وزارة الصحة المالية، الإثنين، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات في البلد إلى 1547.وذكرت الوزارة، فى بيان بثته الإذاعة المالية، أنه تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة، بعد إجراء 109 فحوصات، فضلًا عن شفاء 916 مصابًا، ووفاة 92 شخصًا، بينما يواصل 539 مصابًا علاجهم في المستشفيات.