الجزائر والسفير الأمريكي يبحثان تعزيز الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الإثنين، مع جون ب.ديروشر، السفير الأمريكي بالجزائر، العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم، أن الرئيس عبدالمجيد تبون استقبل اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية جون ب. ديروشر، حيث تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والوضع في ليبيا، والمنطقة عموما.