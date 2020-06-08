رئيس مركز إبشواي يتفقد سير العمل بالمستشفى المركزي

وجه مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة، بمتابعة انتظام سير العمل بمستشفى إبشواي المركزي، والتأكد من تواجد فريق عمل المنظومة الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، والتأكد من توافر العلاج والأدوية للمصابين.وكلف رئيس المركز، شعبان عمر سكرتير عام المركز، بالمرور على المنشآت السياحية للوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة، وتعقيم المنشآت بشكل مستمر وعدم وجود أي تجمعات، واستمرار أعمال التشجير وزراعة النباتات بالجزيرة الوسطى بشوارع المدينة؛ لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الطريق.كما تم عقد جلسة المزايدة العلنية لتأجير محلات مملوكة للوحدة المحلية طبقا للقانون، بقاعة الاجتماعات بديوان عام مجلس المدينة، مع مراعاة التزام الحضور بارتداء الكمامات والمسافات الآمنة وعدم السماح لغير المسجلين بالمزاد بالدخول منعا للتجمعات.