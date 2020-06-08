خالد أبوبكر: الدولة لن ترحم مخالفي تراخيص البناء

ناشد الإعلامي خالد أبوبكر، كل العاملين في قطاع المقاولات بضرورة الالتزام، بقانون البناء وتراخيص البناء، لافتا إلى أن النائب العام أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات بـ"المكتب الفني للنائب العام" لتعزيز دور النيابة العامة، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها.وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الدولة لن ترحم أي شخص يخالف تطبيق الرخصة، والتوجيه في هذا الأمر رئاسى، فكل محافظ ورئيس حى ورئيس ومدينة هيرفع قراراته وهناك غرفة عمليات".وأضاف أبوبكر: "كل أمل أن يراعى وزير التنمية المحلية هذه الأمور، وألا تتأخر الإدارات الهندسية في كل عواصم المحافظات في مصر"، مشددًا على ضرورة معاقبة المخالفين، ومراعاة الملتزمين.وتابع: "أرجوكم الأمر خطير، وهام جدًا وأحمل هموم كبيرة واستغاثات من العمال وأصحاب الرخص السليمة، المخالفين الدولة مش هترحمهم، المخالف يروح السجن وفلوسه تروح عليه، والراجل المظلوم الملتزم يشتغل".