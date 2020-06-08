وصول 150 مصريًا عالقًا بالكويت إلى مطار الأقصر

استقبل مطار الأقصر الدولى، منذ قليل، الرحلة الجوية الثانية الاستثنائية التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من مطار الكويت الدولى لنقل المصريين العالقين هناك والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، وذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدنى لإجلاء آلاف المصريين العالقين بالخارج عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا "كوفيد 19" بمختلف أنحاء العالم.وقد وصلت الرحلة الثانية وعلى متنها نحو 150 عالقا مصريا، حيث قامت السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولى بقيادة اللواء جوى حسين سالم مدير المطار، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف، وتم إجراء الفحوصات الطبية للركاب العائدين، والسماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع الإقرار الصحى بالعزل المنزلى لمدة 14 يوما، تنفيذا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان.