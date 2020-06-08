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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نرمين يسر تكتب: لكي تضحك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:50 م
نرمين يسر
نرمين يسر
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لكي تضحك، عليك أن تمسك ألمك وتلهو به، عندما تحولت السينما في العالم من الصامتة التي تعتمد على الأوركسترا الموسيقي داخل قاعات العرض السينمائية إلى سينما ناطقة بحلول عشرينيات القرن الماضي ظهر شريط الصوت في عام 1927 في فيلم "مطرب الجاز" إنتاج وارنر بروزر، وعام 1933 في الفيلم المصري أولاد الذوات، تحول معها إحساس الجمهور بالممثلين، فلكل مُشاهد خيال عن صوت نجمه المفضل وطريقته في إلقاء الجمل الحوارية، النجم الصامت الذي اعتاد مشاهدته يتحرك ويعبر عن غضبه وسعادته بصمت اعتمادًا على أداءه التمثيلي الذى يجب أن يكون فائق الدقة.

في مذكراته الشخصية، التي طرحها في عام 1964، يقول شارلي شابلن إنه ابتدع شخصية "المتشرد" بالصدفة، عندما طلب منه رئيس الاستوديو، ماك سينيت، أن يبحث سريعًا عن زي مضحك، لكي يظهر به في عرض مختار لقاعة الموسيقى البريطانية، وقد أبدع شابلن في شخصية المتشرد ورفض أن يشارك في الأفلام الناطقة بأداء نفس الشخصية، لم يتقبل تقنية الصوت خشية افتقار الأفلام الناطقة لفنيات الأفلام الصامتة، أو قل إنه شعر بالخطر على شعبية الشخصية السينمائية الناجحة أن تتأثر بالسلب في حال سمع الجمهور صوتها، ولكن شابلن قدم فيلم ناطق بعنوان الديكتاتور العظيم عام 1940 الذى يسخر فيه من هتلر لكي يبرئ نفسه من اتهامات البعض أنه مناصرا للنازية، لم يسعد شابلن بالمشاركة في الفيلم.

لماذا شارلي شابلن اليوم ومذكراته، توا شاهدت الفيلم الفرنسي الصامت "الفنان" إصدار 2011 منذ 7 سنوات للمرة الثانية ولم يزل عالقا في خاطري، ربما للتشابه الذي يصل حد التطابق بين قصة حياة المتشرد وجورج فالنتينو في فيلم المخرج ميشيل هازنافيسيوس الذي استحق عن مغامرته هذه خمس جوائز أوسكار، منها جوائز أفضل فيلم وممثل لجان دوجاردان الذي يعد أول فرنسي يحصل على هذه الجائزة، بالإضافة إلى سبع جوائز من الأكاديمية البريطانية، فضلا عن جوائز وترشيحات لجوائز عالمية من مهرجانات رفيعة المستوى.

من التشابه الواضح بين الفيلم وشخصية شابلن وقصة حياته أن يأتي أولا فكرة رفض التطور وخشية التكنولوجيا الحديثة في عالم إنتاج الأفلام الذي كان في باكورتها، فيدور الفيلم فى عام 1927 نفس عام بداية دخل الصوت على الصورة السينمائية ويحقق جورج فالنتين/ جان دوجاردان أرباح طائلة لشباك التذاكر، حيث تعد هذه الفترة ذروة النجاح لفن السينما باعتباره الفن الأحدث والاكتشاف المبهر، جورج ممثل في الأفلام الصامتة متزوج ولديه كلب طيب يصادف إحدى معجباته بيبي ميللر/بيرنيس بيجو التي تهيأ لها الظروف أن تحصل على صور فوتوغرافية تجمعها بفالنتين فتستغلها لدخل عالم الشهرة وتقف أمامه في بطولة أحد أفلامه الصامتة، فيعترض جورج ويرفض البطولات الناطقة وتنطلق هي إلى عالم الشهرة، يكتئب جورج ويواجه حياة قاسية، في تصور جيد لحياة ممثل صامت يعتمد على لغة جسده في التمثيل في مقابل تطور اللغة السينمائية، فقد نجح المخرج في توجيه الممثلين لكي يبذلوا أقصى طاقاتهم في أداء دور صعب مر عليه ما يقارب قرن من زمن تاريخ السينما.

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