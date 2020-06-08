خبير يكشف موقف القاهرة بعد قرار بدء ملء سد النهضة

عقّب الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية، على إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة دون موافقة مصر، قائلًا: "محاولة من إثيوبيا لفرض الأمر الواقع، وفرض السيطرة على نهر النيل الذي يعتبر نهرا دوليا".أضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أديس ابابا ما زالت تماطل حتى الآن: " التسويف والمماطلة الإثيوبية لا بدّ أن يكون لهما نهاية".وأشار إلى أن مفاوضات مصر وإثيوبيا حدثت بنسبة توافق 90%، ويجب أن ننهي ما تبقى خلال الفترة المقبلة قبل بدء ملء سد النهضة.وأعلنت السودان، الإثنين، عن عقد لقاء مرتقب لوزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، موضحة أن ملء سد النهضة يجب ألا يبدأ قبل توافق الدول الثلاث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.كانت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، قد قالت في وقت سابق، إن "إثيوبيا إذا واجهت موقفا قويًا من السودان ومصر، بألا يتم ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق، ستفكر في الأمر مرتين".وأضافت أسماء أن "مفاوضات سد النهضة أنجزت أكثر من 90% من ملفاتها، ويجب أن تُستأنف المفاوضات من حيث توقفت".