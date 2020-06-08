سمير غطاس: حكومة «الوفاق» أسيرة لقرار أردوغان

علق الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب على مسار الوضع الليبي بعد "إعلان القاهرة" وتداعيته والاتصالات الدولية الجارية للضغط على كافة الأطراف للقبول بالإعلان.وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية العربية الحدث: "بالرغم من إعلان القاهرة مازلنا نشهد مسارًا معاكسًا مع اشتعال الجبهة واستمرار هجمات المرتزقة السوريين وغيرهم تحت قيادة حكومة الوفاق في معركة سيرت، لإخضاعها في إطار الغزو التركي".وتابع: أعتقد نحن نحتاج للتفكير بطريقة مختلفة مع عدم وجود نية خالصة من قبل ما يسمى حكومة "الوفاق" للقبول بالإعلان أو المسار المعلن في القاهرة، مشيرا إلى أن إرادة الوفاق لا تمثل رأي ليبي مستقل لأن السراج وحكومته أسرى لرغبات أردوغان الذي لازالت شهيته مفتوحة للغزو والسيطرة، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين هناك، متوقعا أن اردوغان سيستمر في معركة سرت؛ لأنه يرغب في الوصول إلى ما يسمى بالهلال النفطي لاستغلال أكبر قدر ممكن من الموارد النفطية الليبية ومنها يمارس ضغوطا على عدة جبهات دولية خاصة فرنسا وإيطاليا.