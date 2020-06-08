البيت الأبيض: ترامب منفتح على حزمة مساعدات للتعافي من كورونا

قال البيت الأبيض، اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على حزمة مساعدات اقتصادية أخرى للاستجابة لجائحة فيروس كورونا، وما زال يؤيد تعليق ضريبة الأجور.وقالت كايلي ماكيناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: «هناك بضعة أشياء يريدها، تعطيل ضريبة الأجور هو أحدها، لأن ذلك يستفيد منه بشكل مباشر العمال في فئة الدخل المنخفض».وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قالت المتحدثة إن الولايات المتحدة تسير في اتجاه إيجابي، مضيفة أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس استقرت.