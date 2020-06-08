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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس: مبالغة المستشفيات الخاصة في أسعار علاج كورونا غير مقبول

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:43 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن قرار العزل المنزلي ليس سببه امتلاء المستشفيات بالمرضى، وإنما المستشفيات مخصصة للحالات التي ليست لديها قدرة على العزل المنزلي، أو الحالات الحرجة التي تحتاج لعناية أو تنفس صناعي.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حالات الإصابة الجماعية في الأسر ترجع إلى ما تم خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان وفي عيد الفطر من زيارات عائلية كبيرة وتجمعات ضخمة أدت إلى الانتشار العائلي، ولا بد من اتباع الإجراءات الوقائية في نطاق العائلات.

وأوضح أن الوضع في مصر يسير أفقيا ولا نعاني من القفزات الرأسية وهناك حالات كبيرة تعالج في المنزل، مؤكدا وجود خطط من جانب الدولة للتعامل مع ارتفاع الأرقام.

وأردف أن المستشفيات تعالج الحالات الصعبة في ظل نجاح تجربة العزل المنزلي للحالات البسيطة، وتتم زيادة طاقة الاستيعاب باستمرار، وتم تجهيز المستشفيات الجامعية وزيادة عدد المستشفيات التي تستقبل الحالات.

وعن المستشفيات الخاصة وأسعار العلاج، أكد أنه من غير المقبول المبالغة في الأسعار، وتم اجتماع اليوم، لمناقشة الأمر ولا بد من مراجعة الأسعار بقرار الحكومة، ولا توجد احتمالات أخرى سوى مراجعة الأسعار وغير مطلوب استغلال المواطن في قضية كورونا.

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