وزيرة الصناعة تكشف عن مواصفات الكمامات الجديدة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن هناك العديد من المصانع بدأت في إنتاج الكمامة القماش بمواصفات وزارة الصحة: "نعمل حاليًا على تحقيق المتطلبات العاجلة من الكمامات الخاصة لطلاب الثانوية العامة ومرتادي وسائل المواصلات".أضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن ثمن الكمامة القماش سيكون 5 جنيهات، وصالحة للغسل والارتداء 25 مرة، مشيرة إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حددت أنواع الصبغات التي سيتم صبغ بها الكمامات، حرصا على صحة المواطن.ولفتت إلى أن صادرات القطاع الزراعي شهدت نموًا خلال الفترة الأخيرة، رغم أزمة كورونا، بسبب تأثر القطعات الزراعية في بعض الدول.