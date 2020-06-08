مستقبل وطن: السيسي نجح في إعادة مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية

تقدم المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور ٦ أعوام على حكمه منذ توليه الرئاسة في ٨ يوليو ٢٠١٤م، استجابة لنداء المصريين.وقال المستشار عصام هلال، في تصريح خاص لـ"الدستور"، لقد نجح الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في إعادة مصر إلى مكانتها القيادية على المستويين الدولي والإقليمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات الغير مسبوقة في كل المجالات من إقامة مشروعات قومية تنموية عملاقة.وأشار هلال إلى أن مشروعات إنشاء محور قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق العملاقة، وإقامة محطات المياه وشبكات الصرف الصحى التى رفعت من كفاءة البنية التحتية، من أهم وأبرز المشروعات التى نجحت الدولة في تحقيقها في فترة وجيزة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تعانى منها، إلا أن كفاءة وخبرة الرئيس السيسي نجحت في إدارة كل هذه الملفات وبكفاءة عالية.وأكد هلال أن إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حتى اليوم يصعب حصرها، فعلى سبيل المثال استطاع القضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة، واتخذ قرارات كان لها بالغ الأثر الإيجابي على المواطنين، خاصة محدودى الدخل، كما اهتم بتدريب وتأهيل الشباب، ومنح المرأة المزيد من حقوقها المهدورة في العصور السابقة.وأوضح هلال أن الرئيس السيسي لن يحمل على عاتقه مسئولية وهموم المصريين فقط، بل حمل أيضًا مصالح وقضايا الأمة العربية، فلم يتخلَّ عن دعم القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على وقف النار في سوريا وليبيا ودعم العراق.