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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قوافل لحث المتعافين من كورونا بالفيوم على التبرع بالبلازما

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:30 م
التبرع بالبلازما
التبرع بالبلازما
الفيوم - زينب علاء
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تنظم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، تحت رعاية المهندس عبدالقادر الجارحي أمين المحافظة، وإشراف النائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، مبادرة لحصر المتعافين من فيروس كورونا بالفيوم، وحثهم على التبرع بالبلازما.

تهدف المبادرة إلى تنظيم جهود المتطوعين، والمتبرعين بالبلازما، من أبناء الفيوم، ممن تعافوا من فيروس كورونا، وتنطبق عليهم المعايير، التي أعلنتها وزارة الصحة وهي: وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد موثقة، تم سحب ٢ مسحة سلبية (دليل تعافي المصاب)، مرور ١٤ يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس، لاتنطبق المعايير على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج).

وأشار أمين التنظيم بالمحافظة، إلى أنه سوف تتولى فرق العمل التي تم تشكيلها من أمانة الحزب بالفيوم، التواصل المباشر من خلال كشوف المتعافين وتحديد أسماء وبيانات الراغبين في التبرع بالبلازما منهم، َويتم توفير وسيلة انتقال لهم كل يوم، أو يومين أسبوعيًا للسفر، إلى القاهرة.

وأوضح عبدالقادر الجارحي، أن أمانة الحزب بالمحافظة تستهدف معاونة المتبرعين بالبلازما الذين تنطبق عليهم المعايير لعلاج مصابي فيروس كورونا، وتخفيف العبء عنهم، من خلال هذة المبادرة، وأن ذلك ياتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقًا من دور الحزب المجتمعي، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

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