العاهل البحريني يهنئ ملك الأردن بذكرى تولية الحُكم

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحُكم في المملكة.وذكرت الأنباء البحرينية، أن العاهل البحريني أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.