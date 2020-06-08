خالد صديق: 35 % نسبة تنفيذ أبراج مثلث ماسبيرو.. ولم نستسلم لكورونا

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن نسبة تنفيذ أبراج مثلث ماسبيرو، التي يجري تنفيذها بعد إخلاء المثلث من المباني العشوائية الخطرة، بلغت 35%.وأكد صديق لـ الدستور أنهم يواصلون العمل في الموقع، ولم يستسلموا لأزمة فيروس كورونا، وإن كانت أثرت بعض الشيء على عمليات الإنجاز، وذلك خلفا لتنفيذ إجراءات احترازية مشددة على العمال للحفاظ عليهم.ومن المقرر إعادة كل الراغبين من سكان المثلث قبل إخلاؤه من العشوائيات، وفقا للمتفق عليه معهم عقب انتهاء إنشاء الأبراج التي بلغت نسبة تنفيذها 35%، على أن يساهموا ماديا في عملية التنفيذ بنظام التمليك بالتقسيط أو بنظام الإيجار التمليكي.وأضاف أن الشركات المالكة للأراضي داخل المثلث وافقت جميعها على المشاركة في عملية التطوير واستقطاع نسب من الأراضي مقابل إخلاء المثلث وتطويره، وذلك وفقا لاجتماعات عديدة عقدت معهم.