مستشار الرئيس: نجري اتصالات للحصول على لقاح أكسفورد لعلاج كورونا

مستشار الرئيس: نجري اتصالات للحصول على لقاح أكسفورد لعلاج كورونا
الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:28 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن هناك 150 محاولة للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاح الذي تعمل عليه جامعة أكسفورد، له نتائج مبشرة وإيجابية ويتم تجريبه على ألف مريض في جنوب إنجلترا من كل الأعمار.
وأضاف مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الإعلان عن خطة لطرح 2 مليار جرعة من لقاح أكسفورد حتى 2021، حيث سيتم إنتاج 400 مليون كمرحلة أولية.
وأشار إلى أن شركة استرا زينيكا العملاقة هي التي ستنتج الدواء بالتعاون مع أكسفورد، بسعر التكلفة دون جنى أي أرباح، ومن المتوقع أن يكون أول إنتاج في سبتمبر 2020.
وأوضح أن الشركة أكدت أن اللقاح سيوزع على العالم بصورة عادلة، لافتًا إلى أن مصر بدأت إجراء اتصالات للحصول على اللقاح قريبًا.
وأردف: «نسعى أن يكون لمصر حصة من اللقاح بمجرد طرحه بالأسواق في مختلف دول العالم».
وأضاف مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الإعلان عن خطة لطرح 2 مليار جرعة من لقاح أكسفورد حتى 2021، حيث سيتم إنتاج 400 مليون كمرحلة أولية.
وأشار إلى أن شركة استرا زينيكا العملاقة هي التي ستنتج الدواء بالتعاون مع أكسفورد، بسعر التكلفة دون جنى أي أرباح، ومن المتوقع أن يكون أول إنتاج في سبتمبر 2020.
وأوضح أن الشركة أكدت أن اللقاح سيوزع على العالم بصورة عادلة، لافتًا إلى أن مصر بدأت إجراء اتصالات للحصول على اللقاح قريبًا.
وأردف: «نسعى أن يكون لمصر حصة من اللقاح بمجرد طرحه بالأسواق في مختلف دول العالم».