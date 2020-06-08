رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس: نجري اتصالات للحصول على لقاح أكسفورد لعلاج كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:28 م
الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن هناك 150 محاولة للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاح الذي تعمل عليه جامعة أكسفورد، له نتائج مبشرة وإيجابية ويتم تجريبه على ألف مريض في جنوب إنجلترا من كل الأعمار.

وأضاف مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الإعلان عن خطة لطرح 2 مليار جرعة من لقاح أكسفورد حتى 2021، حيث سيتم إنتاج 400 مليون كمرحلة أولية.

وأشار إلى أن شركة استرا زينيكا العملاقة هي التي ستنتج الدواء بالتعاون مع أكسفورد، بسعر التكلفة دون جنى أي أرباح، ومن المتوقع أن يكون أول إنتاج في سبتمبر 2020.

وأوضح أن الشركة أكدت أن اللقاح سيوزع على العالم بصورة عادلة، لافتًا إلى أن مصر بدأت إجراء اتصالات للحصول على اللقاح قريبًا.

وأردف: «نسعى أن يكون لمصر حصة من اللقاح بمجرد طرحه بالأسواق في مختلف دول العالم».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

«دخان مفقود».. سر اختفاء السجائر المحلية من الأسواق

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

عبدالعال: «الطوارئ» يمنح الدولة حق إدارة المستشفيات الخاصة

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف حقيقة الأسعار الجديدة المتداولة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

دب باندا ضاق بالحجر الوبائي فهرب من حظيرته

معرض آرت بازل يلغي نسخته للعام 2020

ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

«بصيرة عمياء».. مجموعة نصوص نثرية جديدة لـ سهى نعجة

سلوى بكر تستشرف مستقبل الرواية التاريخية فى زمن الكورونا (حوار)

ولاء كمال يناقش «سكون» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

مصطفى منير يناقش «تلاوات المحو» بالنيل الثقافية.. الأربعاء