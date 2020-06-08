مستشار الرئيس: نجري اتصالات للحصول على لقاح أكسفورد لعلاج كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن هناك 150 محاولة للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاح الذي تعمل عليه جامعة أكسفورد، له نتائج مبشرة وإيجابية ويتم تجريبه على ألف مريض في جنوب إنجلترا من كل الأعمار.وأضاف مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الإعلان عن خطة لطرح 2 مليار جرعة من لقاح أكسفورد حتى 2021، حيث سيتم إنتاج 400 مليون كمرحلة أولية.وأشار إلى أن شركة استرا زينيكا العملاقة هي التي ستنتج الدواء بالتعاون مع أكسفورد، بسعر التكلفة دون جنى أي أرباح، ومن المتوقع أن يكون أول إنتاج في سبتمبر 2020.وأوضح أن الشركة أكدت أن اللقاح سيوزع على العالم بصورة عادلة، لافتًا إلى أن مصر بدأت إجراء اتصالات للحصول على اللقاح قريبًا.وأردف: «نسعى أن يكون لمصر حصة من اللقاح بمجرد طرحه بالأسواق في مختلف دول العالم».