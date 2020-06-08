اعترافات مرتزقة أردوغان بجرائم عفرين (فيديو)

عرضت فضائية "مداد نيوز "السعودية، تقريرا يسلط الضوء على اللقاء الذي اجرته صحيفة "ذا انفستجيتيف جورنال" البريطانية مع مقاتل سابق بميليشيا ما يعرف بـ"الجيش السوري الحر".





ولفت التقرير إلى أن الإرهابي السابق كشف أنه أثناء إطلاق تركيا لعملية "غصن الزيتون" في عفرين تم اعتماد "اغتصاب النساء" كأسلوب سائد بين أفراد الفيصل الموالي لتركيا.





ونوه التقرير إلى أن الإرهابي السابق اعترف أن تركيا قامت بغارات جوية دعما للعمليات البرية وقد قٌتل على يد الميليشيات الموالية لتركيا مئات المدنيين ونزح مئات الآلاف، فيما قام الجيش التركي والميليشيات التي يدعمها بنهب المدينة حيث تجاوز عدد الفارين من عفرين بسبب العمليات التركية الـ 200 ألف مدني.





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