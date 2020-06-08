خرائط جوجل تقدم معلومات عن كورونا

تعتزم خدمة خرائط جوجل على الإنترنت قريبا تقديم معلومات إضافية، لمساعدة المستخدمين في التعامل بشكل أفضل في زمن تفشي وباء فيروس كورونا، بما في ذلك تفاصيل بشأن وسائل النقل العام المزدحمة ومعلومات بشأن القيود المفروضة والقواعد المتغيرة.وفي منشور اليوم الإثنين، قالت الشركة الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت، إنها ستعرض تحذيرات بشأن الانتقال في 14 دولة بأوروبا وأمريكا اللاتينية والهند والولايات المتحدة، وستتم إضافة دول أخرى.وتشمل بعض الخصائص معلومات عن مستوى الازدحام في القطارات والحافلات والتغيرات التي ستطرأ على الجدول والقواعد، مثل ما إذا كان نظام نقل عام يتطلب من المستخدمين ارتداء الكمامات.كما ستحذر الخريطة السائقين عندما يشمل طريقهم عبور الحدود، نظرا لأن بعض الحدود مغلقة ويمكن أن تتغير القواعد في ولايات قضائية مختلفة، مثل ما بين الولايات الأمريكية.