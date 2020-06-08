رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجانيون عالقون على الحدود الروسية ينددون بسوء أوضاعهم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:14 م
الحدود الروسية
الحدود الروسية
وكالات
طباعة
ندد مئات العالقين على الحدود الروسية مع أذربيجان بسبب حظر السفر المرتبط بفيروس كورونا المستجد الاثنين بالظروف السيئة في مخيم لإيوائهم، واتهموا السلطات في باكو بالعجز عن التدخل لحل مشاكلهم.

ويقيم مئات العالقين الراغبين في العودة إلى أذربيجان في مخيم أقامه قبل شهرين مسئولون في داغستان في شمال القوقاز الروسي.

وتجمع نحو 700 شخص بالقرب من قرية كولار، حيث تم منعهم من العبور إلى أذربيجان منذ قامت روسيا بإغلاق حدودها اواخر مارس لإبطاء انتشار فيروس كوفيد-19.

وشكا العالقون في المخيم الذي تم إنشاؤه لاستيعاب 300 شخص فقط من الظروف غير الصحية والاكتظاظ.

وقال عاصم تاجييف لوكالة فرانس برس: أن "الحرارة في الخيم رهيبة لا يمكننا أن نستحم والمكان مليء بالثعابين".

وأفاد مالك خودوفيردي، الذي يبيت في الهواء الطلق منذ أكثر من شهر "بدأ بعضنا إضرابا عن الطعام".

ووعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بمعالجة الأمر خلال اتصال هاتفي في 19 مايو.

وذكر الكرملين في بيان، أنّ القادة أمروا الوزارات المعنية "بتسوية الوضع بالتنسيق مع السلطات المحلية".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لفرانس برس بأن "اذربيجان تعمل على حل المشكلة، وإننا نعيد مواطنينا تدريجيا إلى وطنهم وستستمر العملية".

لكن سكان المخيم اتهموا السلطات الأذربيجانية بـ "اللامبالاة" وعدم التصرف بسرعة كافية.

وقال خودوفيردي "يُسمح لـ130 شخصا بالعودة إلى أذربيجان كل أسبوع بينما يصل ما بين 200 و300 آخرين" إلى المخيم.

وأوضح الأذربيجاني تاجيف، أنّ مسؤولي بلاده الذين زاروا المخيم مؤخرا لم يتحدثوا إلى أي من مواطنيهم، وقال "لقد نظروا إلينا من مسافة بعيدة ولم يتحدثوا إلينا".

موضوعات متعلقة

«دخان مفقود».. سر اختفاء السجائر المحلية من الأسواق

عبدالعال: «الطوارئ» يمنح الدولة حق إدارة المستشفيات الخاصة

السيسي وبوتين يؤكدان التصميم على إطلاق مفاوضات ليبية بأسرع وقت

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف حقيقة الأسعار الجديدة المتداولة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

دب باندا ضاق بالحجر الوبائي فهرب من حظيرته

معرض آرت بازل يلغي نسخته للعام 2020

ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

«بصيرة عمياء».. مجموعة نصوص نثرية جديدة لـ سهى نعجة

سلوى بكر تستشرف مستقبل الرواية التاريخية فى زمن الكورونا (حوار)

ولاء كمال يناقش «سكون» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

مصطفى منير يناقش «تلاوات المحو» بالنيل الثقافية.. الأربعاء