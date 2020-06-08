أذربيجانيون عالقون على الحدود الروسية ينددون بسوء أوضاعهم

ندد مئات العالقين على الحدود الروسية مع أذربيجان بسبب حظر السفر المرتبط بفيروس كورونا المستجد الاثنين بالظروف السيئة في مخيم لإيوائهم، واتهموا السلطات في باكو بالعجز عن التدخل لحل مشاكلهم.ويقيم مئات العالقين الراغبين في العودة إلى أذربيجان في مخيم أقامه قبل شهرين مسئولون في داغستان في شمال القوقاز الروسي.وتجمع نحو 700 شخص بالقرب من قرية كولار، حيث تم منعهم من العبور إلى أذربيجان منذ قامت روسيا بإغلاق حدودها اواخر مارس لإبطاء انتشار فيروس كوفيد-19.وشكا العالقون في المخيم الذي تم إنشاؤه لاستيعاب 300 شخص فقط من الظروف غير الصحية والاكتظاظ.وقال عاصم تاجييف لوكالة فرانس برس: أن "الحرارة في الخيم رهيبة لا يمكننا أن نستحم والمكان مليء بالثعابين".وأفاد مالك خودوفيردي، الذي يبيت في الهواء الطلق منذ أكثر من شهر "بدأ بعضنا إضرابا عن الطعام".ووعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بمعالجة الأمر خلال اتصال هاتفي في 19 مايو.وذكر الكرملين في بيان، أنّ القادة أمروا الوزارات المعنية "بتسوية الوضع بالتنسيق مع السلطات المحلية".وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لفرانس برس بأن "اذربيجان تعمل على حل المشكلة، وإننا نعيد مواطنينا تدريجيا إلى وطنهم وستستمر العملية".لكن سكان المخيم اتهموا السلطات الأذربيجانية بـ "اللامبالاة" وعدم التصرف بسرعة كافية.وقال خودوفيردي "يُسمح لـ130 شخصا بالعودة إلى أذربيجان كل أسبوع بينما يصل ما بين 200 و300 آخرين" إلى المخيم.وأوضح الأذربيجاني تاجيف، أنّ مسؤولي بلاده الذين زاروا المخيم مؤخرا لم يتحدثوا إلى أي من مواطنيهم، وقال "لقد نظروا إلينا من مسافة بعيدة ولم يتحدثوا إلينا".