أحمد موسى: «البلد لم تتوقف والنهاردة يوم تاريخي»

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر شهدت حدثًا تاريخيًا في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات عندما أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.أضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «الرئيس السيسي حقق إنجازات على مدار السنوات الست الماضية منذ 2014 وحتى الآن، البلد لم تتوقف».وتابع «اليوم يوم احتفالي، حتى اليوم تحديات من الداخل والخارج، كورونا وإرهاب ومشاكل ولم نتوقف، 6 سنوات صعبة مضت فيها حجم عمل كبير جدا».وحول مبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا قال موسى «عواصم الدول الكبرى تدعمنا ابتداء من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا، فضلًا عن الدول العربية»، مضيفًا: «مَن سيرفض مبادرة هدفها السلام وإسكات البنادق سوى الإخوان وقطر وتركيا وفايز السراج».وأضاف: «أردوغان مجرم حرب ويرتكب جرائم بقتل أطفال ومدنيين في ليبيا»، مطالبًا الجمهور بالتفاعل مع هاشتاج #أردوغان_مجرم_حرب، لافتًا إلى أن 20 ألف ليبي نزحوا عن منازلهم خلال الأيام الماضية بسبب جرائم أردوغان.