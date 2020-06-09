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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:58 م
الابتدائي
الابتدائي
أحمد عوض
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ننشر تفاصيل ورابط بوابة الأزهر ٢٠٢٠ حيث يبحث كثيرون عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020 وتم تسليم أبحاث خاصة بكل مرحلة دراسية وتظهر نتائج الأبحاث على شكل تقييمات، كما يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الشهادة الإعدادية وتفاصيل نتيجتها.

بوابة الأزهر ٢٠٢٠

تعد البوابة هي المنصة الرسمية والمتخصصة في جميع خدمات مؤسسة الأزهر الشريف، حيث يتخذها الطلاب مسلكًا لإتمام دراستهم وكذلك من أجل الاطلاع على نتيجتهم فور ظهورها، بعد الموافقة والاعتمادات الرسمية، حيث يتم عرض نتائج شهادة الأزهر إلكترونيا عبر رابط إلكتروني.

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جدير بالذكر أنه نظرًا للوضع الحالي في البلاد وانتشار فيروس كورونا الجديد، تم تعليق الدراسة في اعتبارًا من 15 مارس 2020، لذلك تقرر إلغاء اختبار نهاية العام واستبداله بمشروع البحث من الصف الثالث بعد مراجعة هذه الدراسات ووضع خطة التعلم عن بعد، حتى يتمكن الطلاب الانتقال إلى المستوى التالي من الدراسة قبل العام الدراسي الجديد.

رابط بوابة الأزهر ٢٠٢٠ الإلكترونية

يمكنك الوصول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: azhar.eg  ويمكن بعد الدخول على هذا الرابط معرفة نتائج الشهادة، وتواصل كل محافظة عمليات اجتياز التحكم في شهادات الأزهر 2020 المسبقة في الفترة الحالية لفهم تقدم تقييم المشروع.

بعد الدخول على الرابط السابق، يمكن الاستعلام عن نتائج شهادة الإعدادي والأزهر لعام 2020 ، بالفصل الدراسي الثاني لعام 2020، وذلك بعد القيام بإدخال اسم الطالب ورقم المقعد، ثم عرض النتائج بعد الموافقة الرسمية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020

يجب على الطلاب وأولياء أمورهم الاستمرار في متابعة واستخدام البوابة التعليمية للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020 مباشرة بعد الموافقة الرسمية.

جدير بالذكر أنه أكمل طلاب السنة الثالثة من المرحلة الإعدادية في الأزهر مشروع البحث الذين كلفوا بتنفيذه في مايو 2020، من أجل تقييمهم واستنادا إلى إنجازاتهم ، حيث تم إلغاء الاختبار التحريري للفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس الإعدادية واستبداله بالبحث.

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