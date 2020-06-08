تعديلات قانون قطاع الأعمال.. أبرز الإنجازات التشريعية في عهد الرئيس

وصف خبراء في ملف شركات قطاع الأعمال، أن تعديلات قانون قطاع الأعمال التي تمت مؤخرا تعد أبرز الإنجازات الحقيقية خلال ٦ سنوات مضت على عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن التعديلات سيتم من خلالها إنجاز خطة تطوير شركات قطاع الأعمال وانتشارها من الخسائر.وقال الدكتور إبراهيم الغزاوي خبير تطوير شركات قطاع الأعمال، إنه من ضمن أبرز إنجازات قطاع الأعمال خلال ٦ سنوات مضت على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد كان تعديلات قانون قطاع الأعمال العام التي وافق عليها البرلمان.وأضاف "الغزاوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بلا شك فإن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام سيجعل الشركات الحكومية قادرة على المنافسة أمام القطاع الخاص، بل وأمام الشركات العالمية إذا تم التطوير بالشكل المستهدف.وأشار إلى أن القانون الجديد يضمن للعاملين كافة حقوقهم مما يساعد على تحفيزهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار النفسي والمادي لهم.وأوضح أن المادة التي تنص على تخفيض الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة تهدف إلى عدم إهدار المال العام في سداد مرتبات زيادة للاعضاء دون وجه استفادة من ذلك، مشيدًا بنص القانون فيما يخص بزيادة مستويات الإفصاح والشفافية والذي بدورها توضح للعاملين حجم أرباح الشركات وتحديد حقوق جميع الأطراف.فيما قال الخبير الاقتصادي أحمد سلامة، إن وجود قانون ينحاز لتحسين منظومة الإدارة من شأنه أن يؤدي إلى التطوير والنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.وأضاف أن القانون الجديد سيسهم في تطوير شركات قطاع الأعمال بشكل كبير، حيث ينص مواد القانون على تحسين الأداء للشركات وتعظيم الأرباح منها، ما يعكس خطة الحكومة لاستهداف زيادة إنتاجية الشركات والتوسع في حجم الأعمال.وأشاد بتعديلات القانون فيما يتعلق باستمرار نشاط الشركات الخاسرة مما يسهم في الحفاظ على حقوق العمالة وعدم تسريبهم، وإعطاء فرصة أخيرة لتلك الشركات للعودة إلى النشاط الإنتاجي بشرط تحقيق أرباح فعلية من أجل التنمية والمشاركة في الاقتصاد المصري.