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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فيسبوك يغلق صفحات تنشر أخبارًا مضللة في دول إفريقية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:03 م
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
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قرّر موقع فيسبوك محو 446 صفحة وغلق 96 حسابا لمجموعات تديرها شركة تونسية متخصصة في التسويق الرقمي تابعة لرجل الأعمال الفرنسي التونسي لطفي بلحاج، كونها قامت بالتأثير على الانتخابات عبر نشر أخبار مضللة في دول إفريقية فرنكوفونية.

وقال فيسبوك: إن صفحات المجموعات أنشأت جمهورا "مضللا" عبر التطرق الى مواضيع جذابة مثل "السياحة ومقاومة وباء كوفيد-19" قبل أن تشرع في نشر الدعاية السياسية.

ويؤكد فيسبوك في بيان نشره السبت، إن هذه الصفحات والتي تستهدف أربعة ملايين ناشط على الانترنت، قامت بخرق ميثاقه ضد التدخل في الشئون الداخلية.

واتصلت وكالة فرانس برس، الإثنين، بالشركة التي لم ترغب في الردّ.

ونشر مركز البحوث الأميركي "ديجيتال فورنسيك ريزوش لاب" نهاية الأسبوع الفائت تحقيقا يبين فيه أن وكالة يو ريبوتيشن قامت بإنشاء صفحات في دول على غرار "مغرب انفو" و"وغينيا اكتو" و"ريفو افريك" و"الملاحظ التوغولي" و"لو مورونيان"، على أساس أنها مواقع إخبارية.

وحقيقة الأمر أن هذه المواقع الزائفة والمحلية لم تكن تشتمل على فريق تحرير مستقل بل كان محتواها يدار من قبل عاملين في يو ريبوتشن يقومون بنشر أخبار مضللة، وفقا لمركز البحوث الأمريكي.

ويعرض محتوى هذه الصفحات استطلاعات زائفة للرأي تدعم رئيس جزر القمر أزالي أسوماني والرئيس السابق لساحل العاج هنري كونان بيديه الذي قام بحملته الانتخابية في أكتوبر، وكذلك رجل الإعلام والمرشح الذي خسر الانتخابات الرئاسة التونسية نهاية العام 2019، نبيل القروي، فضلا عن الرئيس التوغولي فور غناسينغبي الذي أعيد انتخابه في فبراير الفائت.

ويّبين مركز البحوث وهو منبثق من مركز أتلانتيك كاونسل الأمريكي، إن هذه الصفحات تبدو "كما لو أنها تسعى الى ربح مادي، لانه لا يوجد منحى أيديولوجي للمحتوى".

وتتحذ وكالة يو ريبوتيشن من تونس مقرا، وتقدم نفسها متخصصة في "الذكاء الرقمي" و"التأثير السيبراني" وتضم 75 موظفا.

واستنادا لمصادر، يدير الوكالة رجل الأعمال الفرنسي التونسي لطفي بلحاج الذي ينشط في دول إفريقية.

ووضع بلحاج كتابا عن الاقتصاد الحلال وكان مدافعا نشطا عن المفكّر الإسلامي السويسري طارق رمضان.

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