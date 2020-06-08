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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنشاء مختبرات للصحة العامة بمطار الكويت الدولي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:59 م
مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي
أ ش أ
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وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، على طلب وزارة الصحة إنشاء مختبرات للصحة العامة بمطار الكويت الدولي، لسرعة إجراء الفحوصات المخبرية للقادمين من الخارج والوقوف على سلامتهم.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح، أنه قرر تكليف وزارة الصحة، بالتنسيق مع كل من وزارات المالية، والداخلية، والأشغال العامة، والإدارة العامة للطيران المدني، لإنشاء تلك المختبرات.

وأضاف أنه تقرر أيضا تكليف وزارة الصحة الكويتية وذات الجهات بإنشاء مقر لوحدة الصحة الوقائية، ومختبر للصحة العامة بمطار الكويت الجديد الذي يتم إنشاؤه حاليا، وبالمنافذ البرية للبلاد.

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