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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تسجل 122 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:55 م
كورونا
كورونا
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أكد المركز الوطني للأزمات التابع لوزارة الصحة في بلجيكا، تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد استدعت قبول 23 شخصًا إضافيًا في المشافي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المركز- في تقريره اليومي الذي أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء- أن عدد من يعالجون في المشافي بسبب كوفيد- 19 وصل إلى 573، بعد إضافة المرضى الجدد أمس، ومن بين هؤلاء، هناك 116 مريضًا يعالجون في غرف العناية المركزة.

أما بالنسبة للوفيات جراء الوباء، فقد تم إحصاء 11 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد ضحايا كوفيد- 19 إلى 9606 أشخاص.

يذكر أن كوفيد- 19 قد أصاب 59348 شخصًا في البلاد من منتصف مارس الماضي، كما نجح 16315 مريضًا ممن عولجوا في المستشفى في التعافي بشكل تام.

ويؤكد الأطباء أن المتعافين من وباء كوفيد- 19 يحتاجون لفترة طويلة نسبيًا من التأهيل على مستوى الحركة والتنفس لاستعادة عافيتهم بشكل كامل، مشيرين إلى أن فترة النقاش ترتبط بشكل طردي بخطورة الإصابة.

وكان المركز الوطني للأزمات قد أعلن قبل أيام عن تمكن السلطات الصحية البلجيكية من السيطرة على الموجة الأولى من الوباء، مستبعدًا ظهور موجة ثانية أكثر حدة.

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