الأنبا إسحق ينعى الراهب القمص ساويرس

نعى الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الراهب القمص ساويرس الأنبا بولا، الذي رحل عن العالم اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.وقدم الأنبا إسحق ومجمع الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس وكل شعب الإيبارشية خالص العزاء لنيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا السائح بالبحـر الأحمر، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الراهب القمص ساويرس الأنبا بولا، طالبين لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميـراث مع المئة والأربعة والأربعين ألفًّا البتوليين.