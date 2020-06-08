إيطاليا: صنع كمامة قابلة للاستخدام إلى ما لا نهاية

أعلنت إيطاليا عن صنع كمامة يمكن استخدامها إلى ما لا نهاية، أطلق عليها اسم (Drop Mask).وقالت الجهة المصنّعة - في بيان اليوم الإثنين، أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إنه بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية والحكومات الوطنية وإدارات الأقاليم توجيهات جديدة لاستخدام الكمامات في ظل المرحلة 3، لحماية الناس أنفسهم من خطر العدوى من فيروس كورونا، تأتي مساعدة لاحترام قواعد التباعد الاجتماعي، تتمثل بالكمامة التي يمكن إعادة استخدامها إلى أجل غير مسمى.وتابعت: بعد الانتهاء من الاختبارات المعملية التي تطلبها السلطات المختصة وعملية التصديق مع مكتب التسجيل بوزارة الصحة، احترمت مجموعة (Cappello Group Ragusa) خارطة الطريق وبدأت بإنتاج وتسويق الـ(Drop Mask) بكامل طاقتها، وهي الكمامة المصنوعة في إيطاليا بالكامل، بتصميم مبتكر مريح يمكن إعادة استخدامها بشكل غير منته، والتي تحمل علامة (CE) ومعتمدة كجهاز طبي من فئة 1، تمتلك براءة اختراعها شركة صقلية من حيث التصميم والابتكار الصناعي ونموذج المنفعة”.وأضافت،أثبتت الكمامة القابلة للغسل والتعقيم بسهولة، فعاليتها في حماية الأنف والفم من الجسيمات المتطايرة في الهواء، وهي مصنوعة من المطاط الصناعي المرن والمضاد للحساسية والمناسب للتلامس مع الجلد، ويعمل باستبدال يومي بسيط لمرشح معتمد ثلاثي الطبقات، طارد للماء، وبالتالي مناسب للاستخدام على الشاطئ أيضًا.