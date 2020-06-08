خاص| تفاصيل العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة

أثارت مقتنيات الراحل أحمد زكي الجدل بعد وفاة ابنه هيثم، واختفت سيارتان كان يمتلكهما، ليخرج المستشار القانونى بلال عبدالغنى، محامى شقيق هيثم أحمد زكى، معلنا عن عودة السيارتين إحداهما خضراء اللون موديل 1985 مرسيدس وجدها في جراج حى العجوزة، وهي معروضة للبيع حاليا.وقال عبدالغني، في تصريحات لـ"الدستور"، إنهم عثروا على السيارة الثانية بيجو ٤٠٥ كانت في إمبابة.وكان "رامى" شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى قد تراجع عن بيع ‏شقة الهرم التى انتقلت له بالوراثة بعد وفاة شقيقه هيثم، وكان قد ‏باعها بمبلغ 850 ألف جنيه، وذلك بدعوى مخالفة المشتري لبنود ‏التعاقد‎.‎وكانت قد ناشدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المالك الجديد لمكتب الراحل أحمد زكى القاطن في منطقة الهرم، بتشكيل لجنة لجرد جميع مقتنياته، وسيتم عمل متحف بوزارة الثقافة يليق بالراحل أحمد زكى.