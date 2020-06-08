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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلماني: ما حدث في 6 سنوات بسيناء لم يحدث في 100 عام

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:39 م
محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
أحلام عبدالرحمن
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قال محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ما حدث في سيناء خلال 6 سنوات لم يحدث في 100 عام مضت.

أضاف محيي الدين، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة تقدمها قناة «صدى البلد» بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، إن ما حدث في سيناء هو تحقق 3 أهداف، الهدف الأول كسر العزلة بين سيناء وقلب الوطن من خلال شبكة أنفاق تيسر الانتقال والسياحة الداخلية.

ولفت إلى أن خروج ودخول أبناء سيناء بسهولة يعزز من نقل الثقافات، وأصبحت أرض الفيروز آمنة مما يساهم في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، ستجد رواجًا كبيرًا لجذب السياح إلى سيناء.

وواصل: "الهدف الثالث هو التنمية الصناعية التي ستكون نتيجة لرفع كفاءة البنية التحتية والطرق بجعل سيناء منطقة جذب استثماري وسياحي مع سهولة التحرك، مؤكدًا وجود 600 ألف فدان جاهزين للزراعة في وسط سيناء، كما يتم التوسع في إنشاء محطات تحلية وكهرباء".

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