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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميليشيات أردوغان تعمم الليرة التركية في الشمال السوري

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:02 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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كشفت وثيقة مسربة، الاثنين، عن اعتماد ميليشيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لليرة التركية كعملة رسمية معمول بها بالمناطق المحتلة بدلا من الليرة السورية، في إطار محاولات النظام التركي لمحو الهوية السورية، وفقا لموقع المعارضة التركي "تركيا الآن".

وقالت غرفة الصناعة والتجارة، إنها قررت تثبيت جميع البضائع التجارية بالليرة التركية بما يتناسب مع السوق التجارية، وبررت ذلك بانهيار الليرة السورية أمام جميع العملات الأجنبية.

كما أكدت الغرفة على إلزامها للمخابز ببيع وشراء الخبز والمواد الأساسية للطحين، وكذلك إجراء المعاملات التجارية المختلفة بين المواطنين والتجار بالليرة التركية، وكذلك اعتمادها في المواصلات العامة وخدمات النقل والشحن.

كما أعلنت الغرفة أن إدارة الاحتلال بصدد إنشاء كيان مالي بديل للبنوك بالمناطق المحتلة لاستبدال الليرة السورية بحوزة المواطنين بنظيرتها التركية.

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