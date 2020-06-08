رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس: من الضروري توافر عنصر الكرامة في حياة البشر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:02 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
جرجس صفوت
طباعة
شدد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أثناء استقباله في بيت القديسة مرتا بالفاتيكان لوفد صغير من الجمعيّة الفرنسيّة "Lazare" في الذكرى السنويّة العاشرة على تأسيسها، على ضرورة توفير عنصر الكرامة في حياة البشر الذين هم غنى الكنيسة.

"Lazare" جماعة مميّزة ولدت عام ٢٠١١ بفضل "Étienne Villemain" ويتشارك أفرادها منذ سنوات بيوتهم مع المشرّدين. وبسبب حالة الطوارئ الصحية التي يسببها فيروس الكورونا شارك في اللقاء مع الأب الأقدس ثمانية أشخاص فقط لكن الآخرون تابعوا جلسة المقابلة عبر الفيديو، من خلال جهاز لوحي، وتمكنوا من التحدث إلى الحبر الأعظم لأكثر من ساعة.

وفي الإجابة على سؤال حول كرامة الشخص البشري ولاسيما الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقليّة قال البابا فرنسيس يمكنك أن تكون الرياضي الأفضل ويمكنك أن تتحلى بصحّة حديديّة ولكن إن لم يكن لديك كرامة فأنت لست بشيء لأن الكرامة هي الشرط الأساسي لكي يعيش الإنسان بطريقة جيّدة. غني أو فقير، مريض أو بكامل صحّتك الكرامة هي أسلوب العيش إزاء الله والآخرين بكل القوّة الداخلية التي تأتي من كوننا أبناء لله والتواضع لمعرفتك بأنّك لستَ أب الله.

وإذ سُئل حول القدرة على المغفرة سلّط قداسة البابا فرنسيس الضوء على واقع أنّه علينا أن نغفر لكي يغفر لنا مشبِّهًا ذلك بتذكرة سفر ذهابًا وإيابًا. وبما أن القدرة على المغفرة قد تتطلّب أحيانًا حياة بكاملها سلّط الأب الأقدس الضوء على أهميّة أن نسير دروب المغفرة بهدوء وصبر وتواضع إلى أن يُشفى قلبنا بالكامل. مشيرًا في هذا السياق إلى أن الحقد والاستياء هما غنى شريرًا لا يغنينا أبدًا. وأضاف يتعلّق الأمر إذًا بأن نعيش حاملين الإنجيل في يدنا وفي قلبنا وذكّر البابا في هذا السياق أنّه على حياة المسيحي أن تكون شهادة لأنّه وكما قال البابا بندكتس السادس العشر الكنيسة لا تنمو بالاقتناص وإنما من خلال الشهادة، وكمثال على ذلك ذكّر الحبر الأعظم بالطوباوي شارل دو فوكو الذي ستُعلَن قداسته عن قريب.

وفي جوابه على السؤال حول غنى الكنيسة: "لماذا الكنيسة غنيّة بهذا الشكل فيما أن العالم مليء بالفقراء؟" أجاب البابا فرنسيس شارحًا أن كلمة كنيسة هي كلمة عامة وواسعة؛ وكقاعدة عامة يمكننا أن نقول إنّه بقدر ما ينتمي الإنسان إلى الغنى والمال بقدر ما يبتعد عن الله لأن قلبه يكون هناك، وبالتالي بقدر ما يقترب من الله بقدر ما يصبح فقيرًا. وفي الوقت عينه هناك اشخاص أغنياء يديرون ثروتهم بحسب الإنجيل وبقلب فقير أما فيما يتعلّق بالعالم الكنسي قال الأب الأقدس عندما يكون الحبر الأعظم أو الأسقف أو الكاهن أو الشخص المكرّس غنيًّا يكون حجر عثرة للكنيسة، لأنّه على الذي دُعي لكي يتبع يسوع عن قرب أن يبتعد عن جميع أشكال الغنى ويتحلّى بقلب فقير. وإن طلب منه أن يدير المال فلا يجب لذلك أن يكون من أجل مصلحته الشخصيّة وإنما من أجل خدمة الآخرين، وفي هذا السياق ذكّر الأب الأقدس بقول القديس اغناطيوس دي لويولا الذي يقول إن الفقر هو أم الحياة لأّنه يولّد السخاء وبذل الذات في سبيل الآخرين.

وبالإجابة على سؤال حول إمكانية فتح مركز لجمعيّة "Lazare" في الفاتيكان شرح البابا فرنسيس قائلًا إن المكان موجود فعليًّا ولكن تنقص شجاعة الأب الاقدس للقيام بذلك، ولكنّه طلب من الحاضرين أن يصلّوا من أجل هذه النيّة. وفي ختام لقائه مع أعضاء الجمعيّة الفرنسيّة "Lazare" في الذكرى السنويّة العاشرة على تأسيسها ترك البابا فرنسيس للجميع سؤالًا للتأمل: "بأي طريقة نجيب على السخاء والمحبة اللذين نلناهما؟".

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

السيسي وبوتين يؤكدان التصميم على إطلاق مفاوضات ليبية بأسرع وقت

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

أبرزها محطة الضبعة.. السيسي يناقش 4 ملفات حيوية مع بوتين

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

دب باندا ضاق بالحجر الوبائي فهرب من حظيرته

معرض آرت بازل يلغي نسخته للعام 2020

ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

ولاء كمال يناقش «سكون» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

مصطفى منير يناقش «تلاوات المحو» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

«صالونات نادرة» على قناة «الثقافة» في يوتيوب

فيلم قصير عن معاناة المجتمع من نظام الرؤية بقانون الأحوال الشخصية